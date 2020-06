Paraná se aproxima de 15 mil infectados e registra 460 mortes pela covid

A Secretaria de Estado da Saúde, em informe emitido nesta segunda-feira (22), divulga 612 novos casos da Covid-19 e 18 óbitos pela infecção no Paraná. O Estado soma 14.948 diagnósticos confirmados e 460 mortos em decorrência da doença. Há um ajuste de município de residência de caso confirmado.

Nesta segunda-feira há 524 pacientes com diagnóstico confirmado internados. São 405 em leitos SUS (160 em UTI e 245 em leitos clínicos/enfermaria) e 119 em leitos da rede particular (46 em UTI e 73 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 894 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS

As 18 pessoas que faleceram estavam internadas. São nove mulheres e nove homens, com idades que variam de 20 a 89 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 16 e 22 de junho.

Sete pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba. Dois residiam em São José dos Pinhais e dois em Rolândia. Houve um falecimento em cada um dos municípios de Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Cornélio Procópio, Goioerê, Londrina, Ibaiti, Quatro Barras.

MUNICÍPIOS

330 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Borrazópolis e Espigão Alto do Iguaçu tiveram registro pela primeira vez. Em 118 municípios há óbitos pela doença.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 176 casos de residentes de fora. Nove pessoas foram a óbito.

AJUSTES

Um caso confirmado no dia 10 de junho, em Curitiba, foi transferido para Campina Grande do Sul.

CRITÉRIOS

A Secretaria reforça que municípios têm critérios diferentes de confirmação de casos e por isso pode ocorrer divergência de número de pacientes. Os dados são consolidados na gestão estadual, mas os municípios encaminham as informações para as regionais que repassam para o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Paraná (CIEVS) da Secretaria da Saúde.

Lista de testes rápidos com resultados incluídos no monitoramento

Segue a lista de fabricantes de testes rápidos validados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), que têm os resultados positivos incluídos no monitoramento do CIEVS:

1. One Step Covid-2019 Test®️ da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo, cujo representante legal no Brasil é a empresa Celer Biotecnologia S/A.

2. Medteste Coronavírus (Covid-19) igG/IgM da fabricante Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd cujo representante legal no Brasil é a empresa Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda.

3. Covid-19 Igg/Igm Eco do fabricante Eco Diagnóstica Ltda-ME, cujo representante legal no Brasil é a empresa Eco Diagnóstica Ltda-ME.

4. Covid-19 IgG/IgM BIO do fabricante Quibasa Química Básica Ltda, cujo representante legal no Brasil é a empresa Quibasa Química Básica Ltda.

5. SARS-CoV-2 Antibody Test da fabricante WondfoBiotechCo., Ltda.

Agência Estadual de Notícias