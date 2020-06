Dois homens são presos após roubo em mercado

Dois homens de 27 e 30 anos, foram presos no final da tarde dessa segunda-feira, acusados de roubo em um mercado, no jardim Modelo. Com a dupla, os policiais apreenderam duas facas, R$ 145,00 em dinheiro e um carro usado no crime.

A Polícia Militar chegou até os suspeitos após conferir câmeras de segurança e identificar a placa do veículo VW/Gol usado por eles. “Com essa informação chegamos até o endereço dos dois e fizemos a prisão. Ambos negaram o crime, mas pelas imagens das câmeras de segurança eles foram reconhecidos. A vítima também fez o reconhecimento”, disse a soldado Irani.

A dupla foi encaminhada para a delegacia. O dinheiro, o veículo e as roupas que os dois usavam no momento do assalto também foram entregues na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

“Felizmente em uma ação rápida foi possível fazer a prisão e recuperar o dinheiro roubado. Sabemos o quanto tem sido difícil para os comerciantes manter os seus negócios nesse momento de pandemia e ainda assim acabam sendo vítimas de assaltos, por isso a Polícia Militar tem procurado dar a resposta rápida”, completa Irani.