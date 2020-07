Paraná registra mais 2.208 casos e 16 óbitos de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou, neste sábado (18), 2.208 novas confirmações e 16 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 52.964 casos e 1.289 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS

1.096 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje. 852 pacientes estão em leitos SUS (366 em UTI e 486 em leitos clínicos/enfermaria) e 244 em leitos da rede particular (80 em UTI e 164 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.031 pacientes internados, 483 em leitos UTI e 548 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 16 pacientes, todos estavam internados. São 4 mulheres e 12 homens, com idades que variam de 33 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 15 de maio a 18 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (6), Cascavel (1), Campo Mourão (1), Colombo (1), Imbituva (1), Maringá (1), Pato Branco (1), Pinhais (1), Rio Branco do Sul (1), São Mateus do Sul (1) e Toledo (1).

MUNICÍPIOS

387 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 200 municípios há óbitos pela doença.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Sesa registra 589 casos de residentes de fora. 19 pessoas foram a óbito.

AJUSTES:

Exclusões: Um caso confirmado na data de 15/7 em Foz do Iguaçu foi excluído por duplicidade de notificação. Um caso confirmado na data de 15/7 em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação. Dois casos confirmados na data de 16/7 em Curitiba foram excluídos por duplicidade de notificação. Um caso confirmado na data de 16/7 em Coronel Domingos Soares foi excluído por duplicidade de notificação.

Confira o informe completo.

Agência Estadual de Notícias