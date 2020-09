Paraná registra 182 novos casos de dengue no informe quinzenal

O informe quinzenal da dengue divulgado nesta quarta-feira (09) pela Secretaria de Estado da Saúde apresenta 182 novos casos da doença. Este é o terceiro informe do período epidemiológico 2020/2021 que começou no dia 26 de julho. O primeiro, divulgado em 11 de agosto, trouxe 79 casos confirmados e, o segundo, do dia 25 de agosto, apontou 191.

O total de casos confirmados no Estado neste novo período é de 373.

“Vivemos uma situação de risco duplo. Além da pandemia da Covid-19, o Estado segue alerta para os casos de dengue. As duas doenças são graves, podem levar à internação e ao óbito”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto. Segundo ele, para a dengue há uma medida preventiva eficaz que é a eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da doença nos ambientes residenciais. “90% dos focos do mosquito estão nestes ambientes e por isso é preciso o apoio da população na remoção”, disse.

O secretário Beto Preto avalia o Plano de Ação para o Enfrentamento da Dengue, Zika vírus e Chikungunya, entregue na semana passada pela Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde. O plano, que também será avaliado pelo Comitê Intergestores Bipartite (CIB), compreende os 5 componentes do Programa Nacional de Controle da Dengue que são vigilância epidemiológica, controle vetorial, assistência, gestão e comunicação.

INFORME

De acordo com o boletim, 80 municípios apresentam casos confirmados de dengue.

As cidades com maior número de casos são: Paranaguá (63), Rolândia (25), Foz do Iguaçu (22), Cascavel (7), Cambé (6) e Mandaguari (5).

O Estado soma 2.097 notificações para a dengue, em 194 municípios. Foram registradas dez notificações para chikungunya e duas para zika.

Agência Estadual de Notícias