Flexibilização: empresários entregam pedidos à prefeitura

Na manhã desta quarta-feira (9/9), empresários dos ramos de festas infantis, lanches, hamburguerias e outros estabelecimentos do gênero, acompanhados por dirigentes da Associação Comercial e Industrial (Acicam), entregaram documento a prefeitura de Campo Mourão reivindicando a flexibilização de restrições impostas devido à pandemia de Covid-19.

Em torno de 20 empresários participaram do encontro que aconteceu no auditório do Paço Municipal 10 de Outubro, com a presença também do prefeito Tauillo Tezelli e do coordenador geral do Município e secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Facco. A Acicam foi representada por Ben-Hur Berbet e Nobutoshi Kimura, presidente e 1º vice-presidente, respectivamente.

No documento entregue, as reivindicações dos dois setores foram elencadas separadamente. Representantes dos empresários discorreram sobre as dificuldades enfrentadas desde o surgimento da doença, em meados de março último, inclusive com muitas demissões de trabalhadores.

A administração municipal mostrou-se sensível aos pedidos dos empresários e uma reunião extraordinária dos comitês municipais que tratam da questão da pandemia poderá ser convocada ainda nesta semana para deliberar várias questões, inclusive sobre os pedidos apresentados pelos empresários.