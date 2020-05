Paraná registra 153 mortos desde o início da pandemia

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, neste domingo (24), mais 114 casos de Covid-19, e excluiu uma notificação feita em duplicidade. Acumulado, o número de pacientes chega a 3.212, em 213 cidades paranaenses. Em 74 dias, desde o primeiro paciente confirmado, a média é de 43,4 novos contaminados pelo vírus Sars-CoV-2 por dia. Um caso confirmado no dia 17, em Rio Branco do Sul, foi excluído pois verificou-se ter sido registrado em duplicidade.

ÓBITOS

Desde o primeiro registro de óbito pela Covid-19 até o 153ª paciente que morreu em decorrência da doença, passaram-se 59 dias, aproximadamente 2,7 óbitos por dia. Em todo o Paraná, 59 cidades têm ao menos um registro de morte em decorrência da infecção. A idade média das pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 é de 68 anos de idade.

São três óbitos informados neste domingo (24), dois homens e uma mulher. Uma paciente, de 56 anos, que residia em Santa Mariana foi a óbito no sábado (23). Um homem que morava em Braganey, de 62 anos, também morreu no sábado (23) e o outro homem, tinha 74 anos e residia em Francisco Beltrão na quinta-feira (21).

O secretário de Saúde, Beto Preto, explica que o Estado registra crescimento de casos de pessoas com a doença. “Peço à população que compreenda e participe conosco no enfrentamento ao novo coronavírus. Embora alguns locais estejam abertos, tenham a consciência do risco que se colocam ao deixar a sua casa para alguma atividade fora. Reforço, somente saia em extrema necessidade”.

INTERNAMENTOS

238 pacientes com diagnóstico confirmado para Covid-19 estão internados neste domingo: 164 em leitos pelo SUS (sendo 58 UTI e 106 leitos clínicos) e 68 na rede privada (sendo 33 UTI e 35 em leitos clínicos).

OCUPAÇÃO LEITOS SUS

Além dos 238 pacientes internados confirmados Covid-19, há outros 503 em leitos do SUS exclusivos e não exclusivos para Covid-19 no Estado, sendo 210 em UTI e 293 em leitos clínicos.

MUNICÍPIOS

213 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 59 municípios há registro de óbitos pela doença.

As novas confirmações são nas cidades: Almirante Tamandaré (2), Anahy (2), Araucária (3), Bela Vista do Paraíso (1), Cambé (1), Cascavel (10), Centenário do Sul (1), Cianorte (3), Congonhinhas (1), Cornélio Procópio (2), Cruzeiro do Oeste (1), Curitiba (27), Diamante do Sul (2), Francisco Beltrão (1), Guapirama (1), Guaraniaçu (2), Ibiporã (1), Imbituva (1), Jacarezinho (1), Japurá (1), Jataizinho (1), Londrina (15), Mandaguari (1), Maria Helena (5), Maringá (2), Matinhos (1), Pinhais (3), Piraquara (3), Pitanga (1), Ponta Grossa (2), Quitandinha (1), São José dos Pinhais (3), Sapopema (3), Tamarana (1), Tapejara (1), Telêmaco Borba (1), Tijucas do Sul (2), Umuarama (3), Wenceslau Braz (1).

FORA DO PARANÁ

um residente de São Paulo, que foi atendido em Londrina teve a confirmação da doença, total é de 48. Três pessoas que foram atendidas no Paraná e residem fora do estado foram a óbito.

ERRATA

Os municípios de Quarto Centenário e Terra Boa não apareceram no informe epidemiológico de 23/05/2020, mas já constavam no monitoramento do CIEVS/DAV/SESA com casos confirmados. Na edição final do arquivo o espaço de visualização foi reduzido deixando as duas cidades de fora do documento.

Confira o informe completo clicando aqui.

Agência Estadual de Not´cias