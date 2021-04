Paraná receberá mais 309,2 mil doses de vacinas contra Covid-19

O Paraná receberá nos próximos dias o 15° lote de vacinas contra o coronavírus enviado pelo Ministério da Saúde. No total, serão 309.200 doses de imunizantes: 6.200 doses da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan/Sinovac, e 303.000 da Covishield, da Universidade de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz.

Todas as vacinas são destinadas à primeira dose de grupos prioritários cuja imunização já está em andamento: pessoas de 60 a 64 anos e profissionais da segurança pública e salvamento.

Das vacinas da Fiocruz, 270.380 são destinadas ao prosseguimento da vacinação de pessoas de 60 a 64 anos, o que corresponde a 48% do total da população deste grupo, e 2.277 doses devem ser aplicadas a profissionais de segurança, salvamento e Forças Armadas – quantitativo que representa 6% do total do grupo. As demais doses do lote são da reserva técnica. É parte de uma distribuição de 5.168.250 de imunizantes desse laboratório.

Já as doses da Coronavac são destinadas somente às pessoas entre 60 e 64 anos. São 5.581 doses para o grupo, o que corresponde a 1% desta população, além das destinadas à reserva técnica. São 104.800 doses do Instituto Butantan para todo o País nesta semana.

Até esta quarta-feira, 1.648.462 pessoas haviam recebido a primeira dose e 939.970 a segunda dose no Paraná, segundo o Vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde. No total, 16,26% da população paranaense já recebeu ao menos uma dose.