Paraná recebe nesta sexta-feira mais 567.450 vacinas contra a Covid-19

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 567.450 vacinas contra a Covid-19 para o Paraná nesta sexta-feira (7). A nova remessa da Pfizer/BioNTech faz parte da 76ª pauta de distribuição do governo federal e é integralmente para a dose de reforço (DR) da população acima de 18 anos.

Os imunizantes devem chegar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, em três voos distintos. O primeiro está previsto para as 7h50, no voo LA-3157; o segundo às 9h15, no voo LA-4777; e, por último, às 10h45, no voo G3-1115 a carga será finalizada.

“Este é o primeiro envio de vacinas de 2022 do Ministério da Saúde. São mais de meio milhão de doses destinadas para o reforço da imunização contra o coronavírus. Contamos com os esforços dos municípios para que, o quanto antes, sejam todas aplicadas na população. Os casos aumentaram nesses últimos dias e por isso torna-se ainda mais importante a vacina”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O lote será encaminhado para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para conferência e armazenamento até que seja enviado às Regionais de Saúde.

SERINGAS

Além das vacinas contra a Covid-19, serão enviadas mais 1.094.500 seringas descartáveis 3ml com agulha 23Gx1.

Agência Estadual de Notícias