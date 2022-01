PM prende suspeito de feminicídio ocorrido em Fênix

O homem suspeito de ter cometido um feminicídio na noite dessa quinta-feira na cidade de Fênix, foi preso no início da madrugada de hoje em Quinta do Sol. Ele confessou o crime e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.

A vítima foi Maria das Graças Roque, 58 anos. Ela foi assassinada com requintes de crueldade, com pedradas na cabeça. Segundo informações da polícia, a vítima era alcoólatra e vivia perambulando pela cidade, apesar de ter residência fixa.

Logo após o crime, os soldados Rheverson e Gobbi iniciaram as buscas e numa ação conjunta com a Perícia, Polícia Civil e Militar, o rapaz foi capturado pela Radio Patrulha de Fênix/Quinta do Sol na cidade de Quinta do Sol, deitado embaixo da marquise da igreja católica.

Um pouco antes os policiais já haviam apreendido algumas peças de roupas, usada por ele no momento do crime, em um banheiro localizado na praça da cidade. Como havia imagens de câmeras do momento do crime, as roupas foram reconhecidas.

Sobre a motivação do crime, o rapaz contou que havia repassado R$ 270,00 para a mulher comprar drogas para ele, porém, ela não teria retornado com a encomenda. Ao reencontrá-la na noite de ontem, acabou tirando a vida de Maria das Graças.

Com informações: Coluna do Rato