Paraná recebe mais 449,9 mil doses contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta segunda-feira (21) 449.998 doses contra a Covid-19. São 400 mil vacinas AstraZeneca para a população adulta, acima de 18 anos e 49.998 imunizantes da Pfizer/BioNTech para os adolescentes.

A remessa desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no período da manhã, em dois voos diferentes, e já está no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba.

“Esse quantitativo de doses atende às solicitações dos municípios feitas na semana passada. Assim que descentralizadas, as vacinas já podem ser aplicadas nas pessoas dessas faixas etárias, e desta forma avançar ainda mais com a imunização contra a Covid. É extremamente necessário que a população busque um posto de saúde”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Mais 47.830 doses de CoronaVac estão previstas para chegar nesta terça-feira (22) ao Paraná. São vacinas destinadas às crianças de 3 a 4 anos de idade e devem pousar no aeroporto, às 8h30, no voo LA-3272. Os imunizantes deverão ser descentralizados para as Regionais de Saúde ainda durante esta semana.

