Colisão entre duas motos deixa gestante ferida no centro de CM

Uma colisão entre duas motocicletas deixou uma gestante ferida e os dois condutores também lesionados. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 21, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Santa Cruz, no centro de Campo Mourão.

A mulher estava na garupa do esposo, em uma Honda Bros, quando ocorreu o choque com a outra moto, a qual não foi identificada por ter sido retirada rapidamente do local.

Conforme as informações coletadas no local pelas equipes da imprensa, as duas motos seguiam pela avenida, quando foram fechadas por um automóvel. Com isso, os dois motociclistas acabaram se chocando e caindo.

Na queda a motocicleta ainda atingiu a mulher grávida. Ela e o esposo foram atendidas pelo Samu e encaminhadas ao hospital Pronto Socorro. O condutor da outra moto também sofreu algumas escoriações e recebeu atendimento do Siate, sendo levado ao mesmo hospital.