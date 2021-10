Adolescente é assaltada e fica sem o celular

Dois homens assaltaram uma adolescente de 13 anos e tomaram o celular dela, da marca Samsung A1. O roubo ocorreu por volta das 14h20 de ontem, na avenida Jorge Walter, proximidades do Colégio Estadual.

A vítima contou que andava pela via quando foi surpreendida pela dupla, que estava de bicicleta. Segundo a menor, um dos rapazes a empurrou e tomou seu celular.

Na sequência os dois seguiram sentido ao Lar Paraná. Os policiais realizaram buscas pelos suspeitos, porém eles não foram localizados.

FURTO DE BICICLETA

Ainda na tarde ontem uma bicicleta foi furtada de uma residência, na rua Pioneiro Antonio Minikoski, no jardim Maria Barleta. O morador informou que saiu para trabalhar, por volta das 13h, e quando retornou, às 17h30, percebeu que sua bicicleta Oggi aro 29, de cor azul, havia sido furtada.

De acordo com informações coletadas pela PM, um homem com tornozeleira foi visto saindo da casa com a bicicleta.