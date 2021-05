Paraná já aplicou primeira dose da vacina contra a Covid-19 em quase 50% do grupo prioritário

O Paraná está bem próximo de concluir a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em metade do grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde. De acordo com o Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), painel vinculado ao órgão, 2.338.395 pessoas, de um total de 4.812.142, já receberam a D1. O quantitativo representa 48,6% do público-alvo.

A mesma ferramenta, atualizada com informações contidas na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) às 7h07 desta terça-feira (25), revela que 1.132.124 paranaenses concluíram o ciclo vacinal com as duas dosagens – 23,5% do conjunto de prioridades.

“Sempre que temos disponibilidade de vacinas e medicamentos, as equipes realizam uma força-tarefa para agilizar o envio, seja ele aéreo ou terrestre, possibilitando que essas doses cheguem o quanto antes aos paranaenses”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Em números absolutos, as pessoas de 60 a 64 anos foram as mais vacinadas com a primeira dose – 481.265 moradores do Estado. Na sequência aparecem aqueles com idade entre 65 a 69 anos (414.434), os trabalhadores da saúde (333.517), pessoas de 70 a 74 anos (304.160), de mais de 80 anos (225.661) e de 75 a 79 anos (207.410).

O painel aponta, ainda, que 193.955 pessoas com comorbidades iniciaram o processo de imunização. O mesmo vale para outros grupos, como trabalhadores da educação do ensino básico (29.708), forças de segurança e salvamento (11.571), pessoas com deficiências permanentes graves (10.282), gestantes e puérperas (9.405), com deficiência institucionalizada (2.094), trabalhadores do ensino superior (986), funcionários do sistema prisional (467) e Forças Armadas (173), pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas (33.652), indígenas (9.196) e quilombolas (4.186). Além desses, já há registros de vacinação em outros grupos prioritários.

A ferramenta é atualizada com dados enviados pelos municípios. “A Secretaria da Saúde tem orientado as suas regionais e os municípios para que sigam as recomendações de atendimento aos grupos na ordem definida pelo Ministério da Saúde, evitando falta de doses para atendimento à população”, informa o secretário ressaltou Beto Preto.

Em relação à proporção dentro do grupo, também sobre a primeira dose, os principais destaques são: pessoas com idade entre 75 a 79 anos (96%), 70 a 74 (94,6%), mais de 80 anos (89,8%), 60 a 64 (86,7%) e 65 a 69 (74,7%).

MAIS DOSES

Segundo o Ministério da Saúde, o Paraná recebeu, até o momento, 4,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Outras 390.190 vacinas devem desembarcar no Estadonesta semana. Segundo o governo federal, são 352.750 doses Covishield, da parceria entre a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), AstraZeneca e Universidade de Oxford, e outras 37.440 doses produzidas pela Pfizer.