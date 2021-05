Secretaria da Assistência Social divulga forma de atendimento no período do Lockdown

A Secretaria da Assistência Social do Município de Campo Mourão, por meio do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social – Central, Asa Leste e Lar Paraná), CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Cadastro Único e Conselho Tutelar; vai prestar um atendimento diferenciado no período de Lockdown estabelecido pelo Município, por meio de decreto, que desta forma tenta combater a disseminação do Coronavírus (COVID-19) nesta cidade.

Os CRAS e o CREAS atenderão presencialmente até amanhã, dia 26, no dia 31 (segunda-feira) e nos dias 1 e 2 de junho, das 7h30 às 13 horas; e de forma remota das 14 horas às 15h30. Nos demais dias, quinta e sexta-feira (27 e 28) e no dia 4 de junho, atendimento remoto das 7h30 às 13 horas e das 14 horas às 15h30. No dia 3 de junho (Feriado de Corpus Christi), não haverá atendimento. Os contatos dos CRAS são 3525-5291 (Asa Leste – fixo e whatsapp), 3525-0174 (Central – fixo e whatsapp), 3525-5670 (Lar Paraná – fixo e whatsapp); e do CREAS (3518-4408 fixo e 99851-8855 whatsapp).

O Cadastro Único atenderá presencialmente nos dias 31 de maio e 2 de junho no período da manhã (7h30 às 13 horas). Na parte da tarde, atendimento remoto das 14 horas às 15h30. Nos demais dias; 26, 27 e 28 de maio e 1 e 4 de junho, atendimento remoto das 7h30 às 13 horas e das 14 às 15h30. No feriado de 3 de junho não haverá atendimento. O contato telefônico do Cadastro Único é 3518-4422 (fixo e whatsapp).

CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar atenderá em forma de plantão 24 horas, até 6 de junho, pelo fone (44) 99125-6727.