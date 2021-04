Paraná distribui 613 mil vacinas contra a Covid-19 e Influenza

O Paraná encaminhou nesta quinta-feira (08) 613.910 conjuntos vacinais para as 22 Regionais que formam o sistema público de saúde do Paraná. São 241.910 doses de imunizantes contra a Covid-19 e 372.000 doses contra a Influenza. Para garantir agilidade ao processo, o material foi distribuído por aeronaves do Governo do Estado para os municípios mais afastados de Curitiba.

A intenção, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, é começar as aplicações que protegem contra o coronavírus já nesta sexta-feira (09), aproveitando o fim de semana para intensificar a campanha Vacina Paraná de Domingo a Domingo. A mobilização contra a Influenza, por sua vez, terá início na próxima segunda-feira (12).

“Estamos estimulando os municípios a vacinarem. Que cheguem as doses e já comecem a aplicar para que tenhamos em pouco tempo o maior número de paranaenses imunizados contra a Covid-19, especialmente as pessoas com mais de 60 anos”, afirmou o secretário.

“Já a vacina contra a Influenza, agora que estamos nos aproximando do inverno, vai ajudar a diminuir os casos de síndromes respiratórias agudas graves. Queremos repetir os bons índices de anos anteriores, quando passamos de mais de 90% do público-alvo imunizado”, acrescentou Beto Preto.

COVID-19

A distribuição contemplou 127.110 imunizantes da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 114.800 da Coronavac/Butantan. A remessa da AstraZeneca está dividida em 73.860 para aplicar como primeira dose em idosos de 65 a 69 anos e 53.250 como segunda dose para os trabalhadores de saúde imunizados em janeiro, quando o primeiro lote do medicamento chegou ao Paraná. O intervalo de aplicação desse imunizante é de três meses. Há, ainda, 5% das doses separadas como reserva técnica, seguindo o protocolo do Plano Nacional de Imunização (PNI) elaborado pelo Ministério da Saúde.

Já as doses do Butantan estão divididas entre 25.040 para idosos de 65 a 69 anos e 2.277 para profissionais de segurança pública, ambas destinadas para a primeira aplicação. Outras 70.715 são para idosos entre 70 e 74 anos e 11.212 para trabalhadores da saúde, ambas como segunda dose, além da reserva técnica de 5%.

INFLUENZA

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que terá início na semana que vem, dia 12, seguirá até 9 de julho. A meta para todos os estados, segundo o governo federal, é imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários. O Paraná deverá vacinar 4,4 milhões de pessoas. A primeira remessa, que começou a ser distribuída nesta quinta-feira (08), contém 372 mil doses do Ministério da Saúde.

“Vamos trabalhar com duas campanhas simultaneamente, contra a Covid-19, já em andamento, e a partir do dia 12 contra a Influenza. O Paraná tem expertise em vacinação, conta com uma rede com 1.850 salas de vacina distribuídas por todos os municípios e equipes capacitadas e preparadas”, reforçou Beto Preto.

A imunização será feita de forma escalonada. Os grupos prioritários serão distribuídos em três etapas. Na primeira, de 12 de abril a 10 de maio, serão imunizadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Na segunda fase, de 11 de maio a 8 de junho, a vacinação será para pessoas com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas. Na terceira etapa, de 9 de junho e 9 de julho, estão pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

ORIENTAÇÃO

O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra a Covid-19 e respeitar o intervalo de 14 dias entre uma e outra dose.

Agência Estadual de Notícias