Ameaças e pessoa ferida a tiros geram tensão em acampamento em Peabiru

Seis homens foram detidos pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo pela Polícia Militar, em Peabiru. A ocorrência foi registrada por volta das 23h dessa quarta-feira, no acampamento Canaã, localizado na Fazenda Rio da Várzea.

No local os policiais apreenderam munições, um revólver calibre 357 e uma espingarda calibre 36. A ação foi conduzida por diversas equipes da PM pertencentes ao 11º Batalhão, após informações de que no acampamento uma pessoa havia sido atingida por disparos de arma de fogo e que um grupo armado estaria agredindo as famílias e ameaçando-as.

Quando os policiais militares chegaram na propriedade, foi constatada a presença de diversas pessoas reunidas no barracão. Uma vítima dos disparos já havia sido socorrida e encaminhada ao hospital.

Durante a abordagem algumas pessoas começaram a apontar os responsáveis pelas ameaças. Com um deles os policiais encontraram algumas munições. Ao ser questionado, o rapaz disse que havia sido contratado como segurança e assumiu que havia dispensado uma arma.

Outros cinco homens que teriam envolvimento com as ameaças também foram identificados. De acordo com as informações apuradas, algumas pessoas correram para tentar se abrigar dos tiros efetuados pelo grupo, que conforme as informações, não quer o retorno da liderança do MST.

Por esse motivo tem coagido algumas famílias que não estariam satisfeitas com a atual liderança, que é exercida por um dos acusados de efetuar os disparos.

Durante a fuga, uma das mulheres acabou sendo picada por uma cobra e precisou ser encaminhada ao hospital. Ainda de acordo com as denúncias, havia mais armas de fogo com o grupo, porém elas não foram localizadas.

Durante a permanência das equipes no acampamento, diversas vítimas se identificaram informando terem sido agredidas e ameaçadas. Os acusados e as vítimas foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Peabiru.

Recentemente os policiais militares estiveram no local devido a este conflito entre os grupos. Na ocasião foi apreendido um revólver.