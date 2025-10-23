Paraná confirma mais duas mortes relacionadas à intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta quarta-feira (22), mais duas mortes por intoxicação por metanol, após o consumo de bebida alcoólica no Paraná. Um dos óbitos refere-se a um caso já confirmado, de uma paciente que permanecia internada, e o outro a um novo caso, diagnosticado na terça-feira (21) e que evoluiu a óbito nesta quarta.

As duas vítimas faleceram nesta quarta-feira (22). A primeira é uma mulher de 41 anos, de Curitiba, que estava internada em estado grave desde o dia 11 de outubro. Ela possuía doenças crônicas e outras comorbidades.

O segundo caso é de um homem de 43 anos, morador de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele deu entrada em um serviço de saúde da capital na segunda-feira (20) como caso suspeito. O exame laboratorial, divulgado nesta terça-feira (21), confirmou a intoxicação por metanol.

NOTIFICAÇÕES

Nesta quarta-feira (22), a Sesa recebeu ainda a notificação de dois novos casos suspeitos: um em Curitiba, de um homem de 55 anos internado, e outro em São Miguel do Iguaçu, de um homem de 54 anos, também hospitalizado. Houve ainda o descarte de um caso suspeito em Curitiba, de uma mulher de 49 anos. A Secretaria já orientou a coleta de amostra dos novos suspeitos e aguarda o diagnóstico laboratorial.

Ao todo, o Paraná já registrou 25 notificações. São seis casos confirmados: Curitiba (4), Almirante Tamandaré (1) e Foz do Iguaçu (1). Destes, três resultaram em óbito (Foz do Iguaçu – homem de 55 anos, Curitiba – mulher, 41 anos e Almirante Tamandaré – homem de 43 anos).

A Sesa descartou ao todo 15 casos e quatro seguem em investigação: dois óbitos masculinos de Foz do Iguaçu, 47 e 57 anos; um homem de 55 anos de Curitiba e um homem de 54 anos de São Miguel do Iguaçu.

O primeiro caso registrado no Paraná, um homem de 60 anos que estava internado em Curitiba desde o dia 1º de outubro, teve alta hospitalar nesta quarta-feira (22). Com isso, o Paraná não possui mais casos confirmados internados no momento.

SINTOMAS E SINAIS DE ALERTA

É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.

Os sinais costumam surgir entre 6h a 72h após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca: dor abdominal, visão turva, confusão mental e náusea.

Sintomas iniciais: dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.

Sintomas graves: dor abdominal intensa, alterações visuais (visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.

ATENDIMENTO

A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que orientarão sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.

CIATox Curitiba: 0800 041 0148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261

MEDIDAS DE PREVENÇÃO – A Sesa orienta alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:

Compre apenas de locais confiáveis e desconfie de preços muito baixos.

Verifique se o líquido está limpo e se o lacre da garrafa está intacto.

Rótulos tortos, borrados ou com erros podem indicar falsificação.

Confira se a embalagem tem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que garante a fiscalização da produção.

Em bebidas destiladas, veja se há o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que indica que o produto passou pela inspeção oficial.

Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores para garantir a origem das bebidas.

Em caso de suspeita de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente.

Agência Estadual de Notícias