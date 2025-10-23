Renovação Carismática Católica realiza neste domingo o Cenáculo com Maria

A Renovação Carismática Católica (RCC) da Diocese de Campo Mourão realiza o Cenáculo com Maria no próximo domingo, 26 de outubro, no Seminário São José, em Campo Mourão.

O evento terá início às 8h, com previsão de encerramento com a Santa Missa – marcada para às 17h –, que será celebrada pelo bispo diocesano Dom Evandro Luis Braun. A entrada é franca e o convite é para toda a comunidade católica.

O Cenáculo com Maria é um encontro que consistirá em um dia de oração, louvor e devoção, com as presenças da pregadora Maria Ivone, da RCC de Londrina e do Padre Rafael Vieira, assessor da RCC de Campo Mourão.

A coordenadora diocesana da RCC, Silmara Matsumoto, explica que o Cenáculo é um dia inteiro para experimentar o amor de Deus, sob o olhar da Virgem Maria. “Não fique de fora, venha junto com sua família viver o Cenáculo com Maria”, enfatiza Silmara.