Paraná atinge apenas 33,4% do grupo prioritário na imunização da gripe; Comcam só vacinou 44,8%

Até esta terça-feira (8), quase dois meses após o começo da 23ª Campanha de Vacinação Contra a Influenza, apenas 33,4% do grupo prioritário foi imunizado do Paraná. O Ministério da Saúde estima que mais de 4,4 milhões de pessoas devem se vacinar contra a gripe, mas só 1.497.202 buscaram a aplicação, que é feita em dose única. Na região da Comcam, de acordo com a 11ª Regional de Saúde, apenas 44,8% foram imunizados: 60.896 doses, para uma público-alvo de 136.067.

A campanha de vacinação teve início no dia 12 de abril, está na segunda fase e a terceira e última etapa começa nesta quarta-feira (8). A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de alcançar 90%, o que diminui drasticamente as chances de ocorrências mais graves.

“Precisamos reforçar a importância da vacinação contra a gripe, mesmo durante a pandemia. Sabemos que neste momento as pessoas estão concentradas na vacinação contra o coronavírus, mas não podemos deixar de imunizar a população contra um vírus que já possui vacina há muitos anos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O Ministério da Saúde já enviou ao Estado 2.968.400 vacinas contra a Influenza. Todos os oito lotes foram distribuídos aos municípios. Nesse comparativo, apenas 50% do que chegou nas prefeituras, responsáveis pelo processo de imunização, alcançou os paranaenses.

ETAPAS

A vacinação foi distribuída em três etapas em 2021, sendo a primeira, de 12 de abril a 10 de maio, abrangendo gestantes, puérperas, crianças de seis meses a menores de seis anos, indígenas e trabalhadores da saúde. Nesta fase o Paraná atingiu 55,9% de cobertura até agora, com 716.212 doses aplicadas da meta de 1.282.132 pessoas destes grupos.

A segunda etapa começou no dia 11 de maio para vacinação de idosos de 60 anos ou mais e professores da rede pública e privada, com encerramento nesta terça. A cobertura parcial desta fase indica 39,9% de abrangência, com 778.804 doses aplicadas das 1.949.851 pessoas elencadas neste grupo.

Já a terceira e última etapa, que iniciará nesta quarta-feira (9), seguirá os seguintes grupos: comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. A meta é vacinar 1.247.338 pessoas.

Os paranaenses que fazem parte dos grupos já atendidos e ainda não foram vacinados devem procurar um posto de saúde próximo de sua residência para receber o imunizante.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

O grupo prioritário com menor procura pela vacinação até o momento é o de professores da rede pública e privada, com 56,2 mil doses aplicadas, correspondendo a 33,5% de cobertura. Ele é seguido pelos idosos, com 722,5 mil doses (40,6%), e trabalhadores da saúde, com 122,7 mil doses (45%).

A população indígena já alcançou 86,8% de cobertura vacinal, com 15,4 mil doses aplicadas. Este grupo possui a maior cobertura do Estado até o momento, seguido das crianças de seis meses a menores de seis anos, com 507,8 mil doses (58,9%), e puérperas, com 10,3 mil doses (54,8%).

A Secretaria de Estado da Saúde indica que os municípios realizem a busca ativa dos grupos prioritários, e a vacinação extramuro – fora das unidades de saúde – para maior cobertura da vacinação.

Considerando que alguns grupos prioritários da vacinação contra a Influenza são iguais aos da vacina contra a Covid-19, o Ministério da Saúde orienta que tenha um intervalo de pelo menos 14 dias entre as doses.

Agência Estadual de Notícias