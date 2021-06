CM divulga novos públicos e avança na vacinação contra a Covid

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra a COVID-19 para esta semana, até sábado. Serão vacinas de primeira dose para públicos diferentes, incluindo pessoas com comorbidades com idade de 18 anos ou mais, gestantes e puérperas, com deficiência permanente com 18 anos ou mais, trabalhadores do sistema prisional, profissionais da área da saúde com 50 anos ou mais e pessoas com 59, 58, 57 e 56 anos.

Nesta quarta-feira serão vacinadas pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, das 8h30 às 16 horas, na Casa da Cultura e na Unespar, sendo a primeira dose. Neste mesmo dia, nos mesmos locais, das 13 às 16 horas, vacinação com a primeira dose para gestantes e puérperas. Vale ressaltar que é obrigatória a apresentação dos documentos pessoais para todos. Gestantes e puérperas devem apresentar comprovante de residência e no caso das puérperas, levar certidão de nascimento.

Na quinta-feira, 10, serão vacinadas com a primeira dose pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais. É necessário levar atestado médico ou documento comprobatório. Esta vacinação vai acontecer das 8h30 às 12h30, na Casa da Cultura e na Unespar. Neste mesmo dia serão vacinados com a primeira dose trabalhadores do sistema prisional, no presídio, das 13 às 16 horas. Da mesma forma, é obrigatória a apresentação dos documentos pessoais para todos estes profissionais.

Também na quinta-feira, 10, das 13 às 16 horas, na Casa da Cultura e na Unespar, serão vacinados com a primeira dose profissionais da área da saúde com 50 anos ou mais (biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, médicos veterinários, terapeutas ocupacionais, odontólogos e profissionais de educação física). É obrigatória a apresentação da carteira do conselho de classe, de documentos pessoais e comprovante de residência.

Na sexta-feira, 11 de junho, primeira dose da vacina para pessoas com 59 anos (8 às 12 horas), 58 anos (12h30 às 16h30) e 57 anos (das 17 às 21 horas), também na Casa da Cultura e na Unespar. É obrigatória a apresentação de documentos pessoais e de comprovante de residência.

No sábado, 12, das 8h30, da mesma forma na Casa da Cultura e na Unespar, serão vacinados com a primeira dose pessoas com 56 anos, que também deverão apresentar documentos pessoais e comprovantes de residência.