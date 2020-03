Pacientes graves poderão receber medicamento liberado pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde publicou uma Nota Informativa que trata do uso do medicamento Cloroquina como terapia auxiliar no tratamento de casos graves de Covid-19 para pacientes hospitalizados. A Nota nº 5/2020-DAF/SCTIE/MS foi divulgada na tarde desta sexta-feira (27).

“A medicação será disponibilizada para uso, a critério médico, como um auxílio no tratamento, especificadamente para pacientes em casos graves e que estejam hospitalizados. Não indicamos a auto medicação e nem que as pessoas corram até as farmácias para comprar e ingerir esse remédio pois ele não é uma cura para a doença”, alertou o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

Para a população em geral, o secretário reforça as medidas de prevenção da doença: lavar as mãos várias vezes com água e sabão ou utilizar álcool gel, lavar os pulsos, entre os dedos e embaixo das unhas; limpar os objetos mais manuseados com álcool, manter os ambientes sempre ventilados e arejados, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o braço ou com um lenço descartável”.

ISOLAMENTO

Além disso, segundo ele, o isolamento social é essencial para evitar a disseminação do vírus. “A Secretaria da Saúde, alinhada com o Governo do Estado, reforça que o isolamento social é importante para evitarmos a contaminação de mais pessoas”.

A medida considera que não existe outro tratamento específico eficaz disponível até o momento. Existem atualmente dezenas de estudos clínicos nacionais e internacionais em andamento, avaliando a eficácia e segurança de cloroquina/hidroxicloroquina para infecção por Covid-19, bem como outros medicamentos, e, portanto, essa medida poderá ser modificada a qualquer momento, a depender de novas evidências científicas.

PARANÁ

O medicamento Cloroquina começou a ser distribuído pelo Ministério da Saúde às Secretarias Estaduais de Saúde na sexta-feira, 27 de março.

A Secretaria de Estado da Saúde informa que tem estoque para atendimento imediato aos pacientes que se enquadrem exclusivamente no critério estabelecido pelo Ministério da Saúde, já a partir desse final de semana.

O estoque está disponível no setor de epidemiologia das 22 Regionais de Saúde para fornecimento aos hospitais. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Paraná (Cievs-PR) poderá informar aos hospitais o processo do acesso ao medicamento.

Agência Estadual de Notícias