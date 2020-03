Novos Leitos de UTI: Douglas Fabrício intensifica trabalhos em apoio a prevenção ao Coronavírus

Adaptando as ações de acordo com recomendações de autoridades de saúde, bem como apoiando e orientando a comunidade o deputado estadual Douglas Fabrício vem direcionando sua linha de trabalho voltada ao enfrentamento a pandemia do Covid 19 “Coronavírus”. Durante esta semana, ele participou das primeiras Sessões Plenárias da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, realizadas por meio de comunicação virtual (Vídeo Conferência); audiências com secretários estaduais, prefeitos e demais lideranças via telefone e internet e elaborou um planejamento composto por projetos para os próximos meses.

Dentre as ações ele destaca a liberação de R$ 37 milhões da Assembleia Legislativa para o Governo do Paraná (Secretaria de Estado de Saúde), para investimentos em ações de combate ao Coronavírus. Com isso serão credenciados mais 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Campo Mourão, aumentando sua capacidade de 26 para 36 leitos de tratamento médico intensivo. Os novos leitos serão instalados no Hospital Santa Casa Regional.

Outros 10 leitos de UTI serão instalados na Santa Casa de Goioerê, somando 20 novos leitos de UTI para a região da Comcam.

Atento a todas as mobilizações de prevenção a pandemia, Douglas Fabrício relaciona que toda a sua equipe vem trabalhando, tanto no interior, como na capital do estado, de forma isolada, evitando aglomerações e riscos de contágio do vírus. Foram inúmeros atendimentos durante os últimos dias, incluindo o apoio a um circo de uma família tradicional (Rhoney Espetacular), que vem passando por inúmeras dificuldades pela paralização das apresentações em Campo Mourão.

Segundo Douglas Fabrício, os trabalhos e ações vêm sendo realizados com muita agilidade e determinação, considerando o momento crítico que o mundo vem passando em função a pandemia. “É um momento muito difícil. A população vem sofrendo as consequências do Coronavírus. Momento que a comunidade, os municípios e o próprio Estado do Paraná precisam de apoio. É necessários vencermos essa pandemia com muita reflexão e responsabilidade, preservando a vidas das pessoas”, frisa Douglas Fabrício, enaltecendo a importância da conscientização de todos para os devidos cuidados, bem como da conquista de novos leitos de UTI .

Idosos nos Bancos – Nesta semana, Douglas Fabrício também alertou durante Sessão Plenária Virtual, sobre a situação dos idosos mediante aos serviços bancários. Ele pediu providências e melhor atendimento das agências bancárias.

SANTAS CASAS

Como líder da Frente Parlamentar das Santas Casas, Douglas Fabrício apoiou o projeto de medidas emergenciais do Governo do Paraná, que proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica de hospitais filantrópicos.

CAMINHONEIROS

O coletivo de deputados que compõem a Assembleia Legislativa reivindicaram a liberação da cobrança de pedágio nas rodovias do Paraná aos caminhoneiros, durante o período de crise do Coronavírus.