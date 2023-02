Pacientes aprovam mutirão de consultas no Carnaval da Saúde

Pedro Ferreira Filho foi um dos mais de 600 pacientes que compareceram no sábado no Centro de Especialidades para uma consulta médica. Ele foi chamado pela Secretaria Municipal de Saúde para o mutirão do “Carnaval da Saúde”, voltado a diminuir a fila de espera de consultas nas especialidades de Oftalmologia, Ginecologia, Neurologia, Urologia, Pediatria e Psiquiatria.

“Fui muito bem atendido pelo médico que solicitou os exames que já foram marcados para esta semana”, disse o paciente. A moradora da Vila Cândida, Adriana Silva, também manifestou sua satisfação com o atendimento. “Fui muito bem atendida, o doutor está de parabéns, muito atencioso. Estava tudo muito bem organizado e não demorou”, elogiou a paciente, atendida pelo psiquiatra.

O Carnaval da Saúde foi aberto pela Secretaria Municipal na sexta-feira, à noite, com o bloco “Carnaval com Saúde”. Profissionais e convidados saíram pelas ruas com paradas em pontos estratégicos, como bares e baladas. Nesses locais foram realizadas orientações sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e distribuídos preservativos. A equipe do CAPS AD alertou sobre a prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

“Foi mais uma ação em que contamos com o trabalho da nossa equipe para atender a população. O mutirão de sábado, apesar de algumas faltas de pacientes, teve um saldo bastante positivo no sentido de diminuirmos a fila de espera”, enfatiza o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.