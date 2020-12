Paciente com covid sai da Santa Casa antes de receber alta

Um homem de 75 anos, que estava internado com coronavírus desde o dia 2 de dezembro no hospital Santa Casa de Campo Mourão, abandonou o tratamento quando deveria ser transferido para a UTI, por conta da piora no quadro clínico.

Ele estava internado na ala de convênio e deixou o hospital acompanhado de familiares. O hospital acionou a Polícia Militar, mas o paciente não foi encontrado.