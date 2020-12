Ano Letivo 2020 se encerra e ações para 2021 já são projetadas em CM

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Educação, encerrou na última semana as atividades do ano letivo deste ano de 2020. Devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19), as atividades foram realizadas de forma remota, com as atividades chegando até os alunos da rede municipal de forma individual, com um trabalho de forma praticamente “triplicada” por parte dos professores e gestores. “Foi um desafio que enfrentamos, porém, acredito que conseguimos chegar até os alunos e suas famílias. Então, admito que finalizamos este ano letivo de forma positiva”, destaca Tania Caetano, Secretária da Educação do Município.

Tania ainda destaca que o grande desejo era que tudo fosse diferente. “Não foi da forma que gostaríamos, mas foi a forma que encontramos com que o ensino chegasse aos nossos alunos”. A demanda, neste ano, por conta da pandemia, acabou aumentando, mas os profissionais da educação no município, com os recursos da tecnologia disponíveis, alfabetizando muitos alunos que estavam em fase de alfabetização, com grandes objetivos alcançados.

E para 2021, as definições, de acordo com a Secretaria da Educação, deverão acontecer após principalmente as questões da vacinação, bem como análise da situação epidemiológica da pandemia no final de janeiro, início de fevereiro, na época do início do próximo ano letivo. “Nossos servidores voltarão de forma escalonada, a princípio, em 1º de fevereiro, com as formações, e no dia 10 de fevereiro, o retorno às aulas com os alunos”, destaca Tania.

“Já temos três formatos prontos para iniciarmos o ano letivo de 2021. Um com as aulas presenciais, se houver esta possibilidade, o remoto; se a necessidade ocorrer e o híbrido (presencial e remoto), se esta for a medida correta. As aulas presenciais, principalmente para os quartos e quintos anos, dependerão de muitos protocolos a serem seguidos, dependendo da situação que a pandemia apresentar no momento de início do ano letivo”, conclui a secretária.