Números não param de subir e covid-19 faz mais duas vítimas em CM

A cada divulgação de um novo boletim-covid em Campo Mourão, os números revelam o avanço do vírus na cidade. Nesta quinta-feira, foram confirmados mais 171 casos positivos, com aumento no número de internação. Entre enfermaria e UTI, são 73 pessoas hospitalizadas, um novo recorde de internação.

A taxa de ocupação chegou a 115% na enfermaria; 120% na UTI-SUS e 140% na UTI-convênios. Além disso, mais duas pessoas morreram vítimas da doença, aumentando para 194 os óbitos.

Uma delas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, por falta de leito de UTI. São 26 mortes apenas em maio. O número de moradores com o vírus ativo também continua subindo e chegou a 1.356.

A prefeitura também emitiu nota sobre diversas postagens nas redes sociais, sobre estabelecimentos comerciais com possíveis surtos de covid-19. O município informou que “a Vigilância Sanitária em Saúde faz o monitoramento dos casos e já atua junto aos estabelecimentos em todas as situações para garantir que o protocolo de biossegurança seja observado de forma rigorosa.