Comcam presta serviço de engenharia a municípios

A Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam) desempenha um importante papel no desenvolvimento dos seus municípios associados. Através do seu setor de engenharia, a entidade elabora projetos às prefeituras, gerando economia aos gestores, possibilitando a captação de recursos para obras de infraestrutura.

Dentre os trabalhos elaborados estão projetos de infraestrutura urbana como pavimentação asfáltica, galerias pluviais, recapeamento asfáltico, ciclovias; construção civil de reforma e novas obras de hospitais, capelas mortuárias, praças, centros de eventos, rodoviárias, escolas; dentre outros, projetos oriundos de recurso federal, estadual e próprio dos municípios.

Para se ter ideia da demanda, em seu pouco mais de seis anos de funcionamento, o departamento de engenharia da Comcam já elaborou mais de 120 peças técnicas de projetos a vários municípios, viabilizando a captação de mais de R$ 50 milhões em recursos para obras na região.

“Projetos os quais tem como objetivo trazer mais conforto e qualidade de vida para os municípios, buscando sempre atender os 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e Agenda 2030 de modo compatível com a realidade de cada município”, destacou o engenheiro civil Diogo Pereira, responsável pelo setor, composto por um total de sete profissionais.

Pereira explicou que existe uma demanda bastante grande de projetos nos municípios nas mais diversas áreas. Segundo ele, a atuação da Comcam com o departamento auxilia de forma significativa os municípios com a elaboração, aprovação e execução de diversos projetos.

Entre as cidades já atendidas pelo Departamento de Engenharia da Comcam, estão: Araruna; Barbosa Ferraz; Boa Esperança; Campina da Lagoa; Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão; Moreira Sales; Farol; Juranda; Mamborê; Goioerê; Iretama; Luiziana; Nova Cantu; Peabiru; Quinta do Sol; Rancho Alegre D’Oeste; Roncador; Terra Boa e Ubiratã. O setor realizou também a elaboração do orçamento para obras de reforma da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Campo Mourão (Ciscomcam).

O presidente da Comcam, Leandro César de Oliveira, prefeito de Araruna, comenta que a elaboração de projetos impacta em altos custos às prefeituras. Segundo ele, principalmente os municípios menores não têm caixa para a demanda. Ele avalia o serviço como primordial. “Ter projetos em mãos facilita e agiliza a captação de recursos, é uma ajuda muito importante aos prefeitos. Acreditamos que com isso a entidade esteja cumprindo o seu papel social que é melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

Prefeitos atendidos pelo departamento comentam que a Comcam tem exercido um papel fundamental no apoio aos municípios na elaboração de projetos. “Esta é uma grande demanda das prefeituras e uma das principais dificuldades dos gestores. Sem projeto não há recursos e sem recursos não há obras”, dizem.