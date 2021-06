Número de pacientes na UPA diminui graças a medidas adotadas pelo município

A queda significativa de internamentos de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) reflete o efeito positivo das medidas restritivas adotadas pelo município no enfrentamento da pandemia de Covid-19. A avaliação é do secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, ao analisar os números.

“Chegamos ter 45 pessoas internadas com Covid na UPA. No último dia 19 tivemos 17 pacientes. Já o tempo de espera que chegou a 6 horas, agora está numa média de 40 minutos. Isso mostra que as medidas adotadas tiveram resultado positivo”, analisa o secretário. A respeito do número alto de casos positivos, o secretário atribui ao aumento de testagem com atendimento de pacientes em mais duas unidades de Saúde, além de farmácias e laboratórios.

A Secretaria Municipal de Saúde também elaborou ofício à Secretaria Estadual após constatar que exames negativos foram divulgados como positivos pelo Estado. “Já notificamos a Sesa a correção desses casos e explicações para essas inconsistências”, disse o secretário, que nesta quarta-feira (23) está em Curitiba.

Ele reforça que a partir desta semana pacientes com sintomas de Covid-19 devem procurar o Centro de Triagem (instalado na Praça da Juventude) e não mais a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Também atendem pacientes com sintomas da doenças as Unidades de Saúde do Cohapar e Jardim Alvorada.