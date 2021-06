Precisando aumentar o faturamento da sua empresa?

Através de parceria entre o Sebrae, Senac e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), o Projeto Fature+ está sendo colocado à disposição dos empreendedores de Campo Mourão e região.

Entre os objetivos do projeto para as empresas participantes estão o aumento do fluxo de clientes online e aumento do faturamento pela internet, além de uma expansão na visibilidade da empresa.

Informações gerais:

5 horas de aulas assíncronas EaD (11 Cursos)

Mentorias, disponíveis 16 horas por dia, para colocar melhorias em prática

9 horas de Masterclass

Início imediato

Temas dos cursos:

1 – Tendências: Consumo em Tempos de Pandemia

2 – Gestão de Resultados e Métricas

3 – Customer Experience: A Jornada do Cliente

4 – Comunicação 360: Inboud e Outbound

5 – Gestão visual e Experiência de Compra

6 – Faça você mesmo: Vídeo e Fotografia

7 – Faça você mesmo: Design de peças e Artes

8 – Planejamento financeiro: como precificar no digital e organizar suas contas

9 – Venda+ Seja rápido e eficiente

10 – Conquiste seu espaço nos Marketplaces: operação e técnicas

11 – O Sucesso do Cliente

Bônus Senac:

2 Vagas em cursos Senac para funcionários da empresa em qualquer título abaixo

– Inovação de formatos e canais de venda (30 horas)

– Produção de imagens para meios digitais (42 horas)

– E-commerce: vendendo no comércio eletrônico (42 horas)

– Quanto vale? (formação de preços para o vendedor) (18 horas)

– Pesquisa de mercado: produtos e serviços competitivos (15 horas)

– Inbound marketing (30 horas)

– Gestão e práticas logísticas no e-commerce (42 horas)

– Experiência de compra do cliente (15 horas)

– Análise de perfil de consumidor: o que seu cliente deseja (15 horas)

– Design thinking aplicado a vendas (15 horas)

– Design de experiências turísticas (60 horas)

– Estratégias de vendas aplicadas ao turismo local (80 horas)

Investimento

Apenas 12x R$ 66,59 no cartão*

*60% do curso subsidiado pelo SEBRAE & FECOMÉRCIO, oferecendo um desconto de R$ 1.200,00

Garanta sua vaga: https://www.sebraepr.com.br/faturemais/

Qualquer dúvida, envie um WhatsApp 44 98456-4525