AML realizará entrega do Troféu José Moser a educadores

No próximo 26 de setembro, a Academia Mourãoense de Letras (AML) promoverá, em sessão solene na Câmara Municipal de Campo Mourão, a entrega do Troféu José Moser de 2025. Na edição deste ano, a honraria será dedicada a educadores, em reconhecimento à contribuição dessa categoria profissional para a formação humana, cultural e cidadã, bem como pelo legado de profissionais que marcaram a história da educação em Campo Mourão e em Peabiru.

A cerimônia terá início às 19 horas e homenageará três professores, eleitos por voto direto pelo colegiado acadêmico em 28 de agosto, pelo comprometimento com a construção do saber e dos valores humanos: Edson José Pacheco, Genésia de Souza Chagas e Mathilde Tavella Capelli. Suas trajetórias refletem décadas de dedicação à sala de aula, à gestão escolar e ao fortalecimento dos laços entre educação, família e comunidade.

Os homenageados

Edson José Pacheco – Nascido em Campo Mourão em 1952, é graduado em Geografia, com especialização em Turismo e Meio Ambiente. Iniciou sua trajetória docente na década de 1970, em Peabiru, onde lecionou em algumas unidades escolares, em especial, na Escola Municipal São José, formando gerações de cidadãos até sua aposentadoria no início dos anos 2000. Movido pelo amor ao magistério, após a aposentadoria prestou novo concurso público e, em 2004, retornou à docência em Campo Mourão, na Escola Mun. Prof. Domingos José de Souza, onde permanece até hoje, reafirmando seu compromisso com a alfabetização e o desenvolvimento educacional. Mais do que professor, Edson é também referência comunitária: casado desde 1973 com Maria Inês Pacheco, alfabetizou os três filhos — Rosilene, Ederval e Everson — e segue engajado em trabalhos voluntários como agente da Pastoral da Saúde e ministro extraordinário da Eucaristia, levando atenção e cuidado aos doentes. Sua vida profissional e sua sensibilidade para com o próximo dão testemunho de um educador que, com simplicidade, transformou o magistério em missão de vida, estendendo os valores humanos para além da sala de aula.

Genésia de Souza Chagas – Nascida em Peabiru, em 1951, construiu uma vida de dedicação à educação e ao fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade. Graduada em Pedagogia, com especialização em Educação, foi orientadora pedagógica do Colégio Estadual Olavo Bilac na década de 1980 e a primeira diretora da Escola Mun. Paulo Freire, sempre em Peabiru. Seu trabalho foi marcado pelo incentivo ao protagonismo dos alunos, pelo apoio aos professores e pela busca de práticas pedagógicas inovadoras, sempre comprometida com a ética e a formação humana. Ao lado de Custódio Francisco Chagas, com quem se casou em 1971, teve três filhas: Simone, Silvana e Sibele — todas alfabetizadas por ela — e se tornou avó presente e carinhosa, preservando valores familiares como extensão natural de sua prática educadora. Mesmo após a aposentadoria, manteve viva a vocação de educar: segue atuando voluntariamente, seja por meio de palestras e acompanhamento de estudantes sempre que convidada, seja pela solidariedade aos enfermos, por meio do grupo de visitas que lidera na Casa de Oração para Todos os Povos, tendo também lecionado na Escola Dominical e atuado como dirigente do Círculo de Oração Rosa de Saron da Igreja Assembleia de Deus da cidade. Por muitos anos, de forma discreta e generosa, organizou campanhas de arrecadação de alimentos junto a supermercados da cidade, destinando-os a famílias em situação de vulnerabilidade, independentemente do credo. Em cada gesto, seja no âmbito escolar, comunitário ou religioso, Prof.ª Genésia testemunha o compromisso de servir, educar e transformar vidas: legado que a torna respeitada e querida na comunidade.

Mathilde Tavella Capelli – Nascida em Bragança Paulista, em 1946, a educadora construiu uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela convicção de que a educação é a chave para transformar o mundo. Formada em Pedagogia, com especialização em Educação Infantil e Administração Escolar, iniciou sua carreira docente ainda muito jovem, aos 16 anos, no município de Sabáudia (PR). Em 1972 mudou-se para Campo Mourão, onde atuou em colégios estaduais e particulares, até fundar, em 1973, a Escola Pequeno Polegar, que mais tarde se transformaria no Colégio Sigma. Sob sua liderança, a instituição cresceu, consolidando-se como referência em ensino de qualidade, do berçário ao ensino médio. Ao longo de cinco décadas, Mathilde se dedicou à formação integral de inúmeras gerações, pautando sua prática na parceria entre família e escola, no equilíbrio entre tradição e modernidade, e na crença inabalável de que somente a educação pode promover mudanças duradouras na sociedade. Hoje, segue atuante na direção e na coordenação pedagógica do referido estabelecimento de ensino privado, com o mesmo entusiasmo e compromisso de quando começou.

Sobre o Troféu José Moser

Criado em 2019, o Troféu José Moser é concedido anualmente pela AML a categorias profissionais que tenham favorecido o desenvolvimento cultural, literário e artístico de Campo Mourão e região. Já foram contemplados: artistas plásticos (2019), profissionais de saúde que atuaram na pandemia (2022) e intérpretes de Libras (2024).

O patrono da homenagem, José Moser, foi um artista plástico austríaco que chegou ao Brasil na década de 1930 e se estabeleceu, inicialmente, em Treze Tílias (SC) e, a partir de 1951, em Peabiru. Deixou um legado cultural de grande relevância, marcado por obras sacras e seculares de notável realismo, como a icônica sereia que enfeitava sua residência às margens da rodovia.

Segundo Fábio Sexugi, presidente da AML, a edição deste ano reforça o compromisso da Academia com a comunidade, pela valorização de profissionais que moldam gerações. Para ele, “os professores não apenas promovem o saber, mas também constroem e cultivam a cidadania. Ao homenagear esses três educadores tão competentes, que, apesar disso, nunca buscaram holofotes, a AML aplaude todos aqueles que, assim como eles, dedicam a própria vida à formação humana e cultural de nossa sociedade”.