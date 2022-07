Novos casos de covid diminuem pela metade em Campo Mourão

Caíram pela metade os números de novos casos de covid-19 em Campo Mourão em relação a última semana. Os dados foram informados no Boletim da Covid divulgado no inicio da noite pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nos últimos sete dias foram 87 confirmações – na semana passada eram 168. Já os casos ativos aumentaram e estão em 88 – 10 a mais que na semana passada. Ainda segundo o boletim de hoje, Campo Mourão está com um paciente internado na UTI.

PARANÁ

À nível de Paraná, a secretaria estadual da Saúde contabilizou mais 2.518 casos confirmados e 13 óbitos em decorrência da Covid-19. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma agora 2.676.992 diagnósticos positivos e 44.173 mortes pela doença.

INTERNADOS

A Secretaria da Saúde mudou a base de dados para expandir a pesquisa de pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Paraná. A alteração se dá em razão da sazonalidade de doenças respiratórias. Agora, os dados de internamentos incluem todos os pacientes com casos de SRAG e suspeitos ou confirmados da Covid-19.

Nesta quinta-feira, 500 pessoas estão internadas nos leitos SUS (134 em UTI e 366 em enfermaria), somando casos de suspeita ou diagnóstico de Covid-19 e de outras SRAGs.

ÓBITOS

Os 13 pacientes que tiveram morte relatada neste boletim são cinco mulheres e oito homens, com idades entre 49 e 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 1 de setembro de 2020 e 27 de julho de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Almirante Tamandaré (3), Foz do Iguaçu (2), Curitiba (2), São Miguel do Iguaçu, Ponta Grossa, Pinhais, Londrina, Espigão Alto do Iguaçu e Cambará.