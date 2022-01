Novo local do CSU atenderá somente gestantes e vacina nesta semana

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que nesta semana não haverá atendimento médico no novo local que absorverá os serviços do Centro Social Urbano (CSU). Apenas as gestantes com consultas agendadas serão atendidas no novo endereço, que fica no prédio do antigo programa Mãe Paranaense, na Avenida Afonso Botelho, 1.079.

“Como o CSU está em reformas estamos fazendo a mudança da estrutura para manter os atendimentos”, explica a gerente da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, Suelen Lima. Segundo ela, nesta terça-feira (25), no mesmo local também será cumprida a agenda de vacinação contra Covid-19.

A reforma do CSU foi viabilizada com recursos da contrapartida do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado (Coapes): cerca de R$ 3 milhões. A reforma inclui troca do telhado e toda a estrutura de suporte, parte elétrica, hidráulica, calçamento, pintura, cerca e ajardinamento.