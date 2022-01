Bandido rouba moto de entregador, cai durante perseguição e é preso

Um entregador de lanches teve a sua motocicleta roubada por um rapaz de 22 anos na noite desse domingo, no momento em que deixou o veículo estacionado em frente à casa do cliente, na avenida Goioerê, esquina com a rua Laurindo Borges, em Campo Mourão.

A ação foi percebida pela vitima e populares, que acionaram a Polícia Militar e repassaram as características do criminoso e da moto. Os policiais iniciaram patrulhamento e logo em seguida uma equipe da Rotam visualizou o suspeito com a moto nas proximidades da UPA, no jardim Paulista.

Ao perceber a viatura, ele tentou fuga em alta velocidade e por pouco não atropelou uma mulher e sua filha. No entanto, ele não foi longe. Ao chegar no final da rua Sanhaço, acabou perdendo o controle da direção e caindo em um terreno baldio.

Os policiai fizeram a abordagem e o encaminharam para a delegacia, juntamente com a moto. Segundo os policiais, o rapaz que tem passagens pela delegacia teria tentado trocar a moto em algumas “bocas de fumo” da cidade. O entregador agradeceu a rápida ação da PM na recuperação de sua moto.