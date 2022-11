Novembro Azul: sedentarismo é fator de risco para câncer

Campanha mundial direcionada à conscientização sobre os câncer de próstata também traz à tona questões relacionadas aos cuidados com a saúde global do homem. Neste ano, o Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica (IUCR) se engaja no Novembro Azul com o mote “Homens que inspiram também cuidam da Saúde”

Criada para conscientizar o público masculino sobre o câncer de próstata, doença que, de acordo com Instituto Nacional do Câncer (Inca), deve representar cerca de 65.840 novos casos só neste ano, a campanha Novembro Azul chama atenção para a necessidade de prevenção e do diagnóstico precoce desse tipo de câncer.

Afinal, excluindo os tumores malignos de pele não melanoma, 29,2% dos casos de câncer em homens começam na próstata. No combate para diminuir os índices do câncer de próstata e demais doenças oncológicas que acometem os homens, está a necessidade de conscientizá-los sobre os cuidados com a saúde, destaca o cirurgião oncológico Gustavo Guimarães, que é diretor do IUCR e coordenador geral dos Departamentos Cirúrgicos Oncológicos do grupo BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Por essa razão, neste ano, o engajamento do IUCR no Novembro Azul acontece por meio da campanha nas redes sociais que traz como mote “Homens que inspiram também cuidam da saúde”.

Nesse contexto está, por exemplo, a necessidade de praticar atividade física regularmente, uma medida que diminui o risco de várias doenças, inclusive de diversos tipos de câncer, entre eles o de próstata.

“A atividade física ao lado de uma alimentação equilibrada contribui para combater a obesidade, fator de risco para o câncer de próstata e diversas outras doenças que acometem o público masculino”, diz Guimarães.

O brasileiro, no entanto, está longe de ter a atividade física como rotina. A edição 2021 da pesquisa anual da Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, revela que apenas 11,31% dos homens entre 18 e 24 anos, das capitais brasileiras, praticam atividades físicas no deslocamento equivalentes a pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana.

Esse percentual permanece similar nas faixas etárias a partir dos 18 anos até 54 anos: 11,38% (25 a 34 anos); 10,97% (35 a 44 anos); 12,42% (45 a 54 anos); 11,36% (55 a 64 anos). A partir dos 65 anos, a prática de atividade física cai para apenas 4,43% dessa população.