Colégios da Polícia Militar estão entre as melhores instituições de ensino no ranking do Ideb

Os colégios da Polícia Militar do Paraná (CPM) tiveram importante papel na conquista do primeiro lugar do Ideb pela rede estadual do Paraná no Ensino Médio. A unidade de Cornélio Procópio, inaugurada há três anos, e a de Londrina ficaram nas duas primeiras posições do ranking geral, com índices de 6,7 e 6,3, respectivamente. A média do Estado, melhor entre as redes estaduais do País, foi de 4,6.

“É um orgulho para a instituição, que busca sempre a melhor performance dos nossos estudantes, para que possamos, com êxito, alcançar uma educação pública de qualidade, baseada em princípios da filosofia militar como forma supletiva de ensino”, comemorou o diretor pedagógico do 3º CPM, de Cornélio Procópio, Plínio da Silva Andrade.

Já no ranking do Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º anos), o Colégio da Polícia Militar Coronel PM Felippe de Sousa Miranda, de Curitiba, foi o principal destaque, com índice de 7,4. Nos anos finais do Fundamental, a rede estadual de ensino ficou no 4º lugar no País com o índice de 5,2, apenas 0,1 atrás de Ceará, São Paulo e Goiás, os três primeiros com 5,3.

“Trabalhamos com valores como responsabilidade, respeito e disciplina, fazendo com que os jovens pensem e desenvolvam sempre da melhor maneira possível o seu senso crítico. Isso faz com que eles também se dediquem aos estudos e isso se reflete nos índices do Ideb, no Enem e nos vestibulares”, frisou o diretor da escola da Capital, major Alfredo Euclides Dias Netto.

Também no ranking do Fundamental (anos finais), a terceira colocação, com nota de 6,9, foi do 2º Colégio da Polícia Militar, de Londrina. A unidade, que está em funcionamento desde 2017, tem aproximadamente 780 alunos e é dirigida pelo major Juarez Saldanha Machado. Já com nota de 6,7 na sexta posição do ranking ficou o 3º CPM, de Cornélio Procópio.

COLÉGIOS MILITARES

Além dessas unidades, o Estado tem unidades em União da Vitória, que ficou entre as 20 melhores notas do fundamental anos finais (6,5), Maringá, entre os 20 melhores do médio com nota de 5,7, Foz do Iguaçu e Pato Branco.

O Colégio da Polícia é uma escola que difere das demais pela sua filosofia e administração militar. Um representante da Secretaria da Segurança Pública é comandante e diretor da escola, função geralmente exercida por representantes da Secretaria da Educação e do Esporte.

O CPM é um estabelecimento de ensino regular, compreendendo o Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos) e Ensino Médio (1º ao 3º anos). A rede funciona nos três turnos: manhã, tarde e noite. O ingresso dos alunos é por meio de teste seletivo.

