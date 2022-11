Novembro Azul reforça cuidados com saúde do homem, que costuma buscar menos assistência

No Paraná, entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 6.529.531 atendimentos na rede de Atenção Primária à Saúde (APS). Destes, apenas 1.771.000 foram para homens, contra 4.758.531 atendimentos para as mulheres. Os dados são do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e mostram que o público masculino é o que menos procura o serviço nesta área.

Com objetivo de mudar este cenário a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lança no Paraná a campanha Novembro Azul, que traz como tema central “Homem, cuide da sua saúde de novembro a novembro”. Inicialmente, o foco do movimento internacional que estabeleceu o mês era conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Atualmente o alerta é para o cuidado de todas as outras doenças que afetam diretamente a saúde do homem.

“É preocupante o fato de que o homem, geralmente, costuma ser mais relapso com a própria saúde, buscando atendimento de forma tardia, um problema simples toma proporções mais sérias, causando, além do agravamento da doença, mais sofrimento e menor possibilidade de cura, o que acaba gerando também um ônus muito maior para o SUS”, afirma o secretário da Saúde, Beto Preto.

A Sesa segue a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que envolve promoção, proteção e prevenção em todas as áreas e serviços da rede pública. Essa política tem como base cinco eixos principais: acesso e acolhimento, sexualidade responsável e planejamento familiar, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes.

Além das ações já desenvolvidas pela Sesa, como os programas estadual de Controle do Tabagismo (PECT), o de Saúde Mental e o Vida no Trânsito (PVT), há também o Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, em que o objetivo é estender o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ampliando o acesso e a possibilidade dos usuários conseguirem atendimento.

O Paraná conta com 136 UBS já funcionando com horário estendido e outras 90 aguardam credenciamento por parte do Ministério para adesão.

“É muito importante que os homens procurem essas e outras unidades para que possam ser acolhidos e atendidos em todas as suas necessidades. As portas estão abertas e os profissionais de saúde preparados para cuidar cada vez mais dos homens, de novembro a novembro, ou seja, durante todo o ano”, explicou a diretora de Atenção e Vigilância à Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

NÚMEROS

De acordo com dados preliminares registrados no Sistema de Informação sobre a Mortalidade (SIM), em 2021, no Paraná, os óbitos da população masculina entre 20 e 39 anos estiveram relacionadas com causas externas, principalmente os acidentes de trânsito e violência; entre homens de 40 a 79 anos, as doenças infecciosas e parasitárias tiveram grande destaque, em especial porque sofreram influência das doenças causadas por vírus, como a pandemia da Covid-19; e a população de 80 anos ou mais teve como principal causa de morte as doenças do aparelho circulatório, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular Cerebral (AVC) e hipertensão.

O câncer está entre as quatro principais causas de morte prematura, de 30 a 69 anos, em todo o mundo. Para a população masculina do Paraná, estima-se que neste ano sejam 13.990 novos casos de câncer, exceto o câncer de pele não melanoma. O câncer mais registrado é o de próstata, com 3.560 novos casos, seguido do câncer de cólon e reto, com 1.250, e dos cânceres de traqueia, brônquios e pulmões, que somam 1.180 novos casos.

O número de internamentos em 2021 foi de 2.052 e 1.030 pacientes morreram por câncer de próstata no Estado.

PORTARIA

Em 2009 foi instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), pela Portaria Federal nº 1944, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, buscando promover a melhoria das condições de saúde a população masculina, a fim de reduzir a morbidade e mortalidade e organizar uma rede de atenção à saúde que garanta uma linha de cuidados integrais.

Fonte: Agência Estadual de Notícias