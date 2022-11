Residência pega fogo no Albuquerque

Uma residência ficou parcialmente destruída por um incêndio na manhã desta quinta-feira, 3, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão. Não houve feridos, apenas danos materiais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou ao local com duas viaturas de combate a incêndio. Rapidamente a equipe controlou as chamas e fez o rescaldo. Parte do teto acabou desabando e alguns móveis foram destruídos ou danificados pelo fogo.As causas do incêndio ainda serão apuradas. Segundo as informações, a moradora perdeu cerca de R$ 12 mil em medicamentos contra o câncer.