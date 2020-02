Nova caminhada ecológica contra a dengue neste sábado

Uma caminhada ecológica na manhã deste sábado (29) será mais uma das ações desencadeadas pela Secretaria Municipal de Saúde no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Integrantes da Unimed farão o mutirão na área central e o Centro da Juventude também vai participar recolhendo materiais que acumulam água nos jardins Diamante Azul, Condor, Montes Claros e Tropical I.

O município de Campo Mourão está com 115 casos positivos de dengue confirmados e altos índices de infestação em vários bairros. “O quadro é muito preocupante e pelos números que temos nos próximos dias vamos entrar em epidemia”, alerta o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra, ao informar que na próxima semana será realizado novo levantamento de índice de infestação.

A caminhada deste sábado vai abranger os bairros Vila Cândida, Modelo, Novo Horizonte, Cohapar, Tropical I, Montes Claros, Aeroporto, Santa Cruz e Cidade Nova. Associações de moradores também vão ajudar no trabalho. Durante a semana, escolas municipais e estaduais realizaram ações de conscientização e recolhimento de lixo no entorno das unidades.

Nesta sexta-feira (28) foram desenvolvidas ações nos CMEIS São José e Tancredo de Almeida Neves, com atividades e orientação com as crianças. NO CMEI Tancredo Neves, a turma do Nível 1 fez uma caminhada e entregou para a população e comércio local os panfletos da campanha Dengue Mata. O Projeto se encerra dia 3 com uma palestra com os agentes de endemias do município.

“Se a população não se envolver vamos perder essa batalha”, reforça Bezerra, ao lembrar que o município conta com 50 agentes de endemias e que a limpeza de quintais e descarte de resíduos é responsabilidade do proprietário do imóvel. “Temos coleta seletiva duas vezes por semana em toda a cidade”, lembrou.