Feirão Queima de Estoque na próxima semana em CM

Será realizado nos próximos dias 5, 6 e 7 de março, nas dependências do Celebra Eventos, o 24º Feirão Queima de Estoque do Comércio de Campo Mourão. A promoção é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e sempre registra grande fluxo de consumidores e excelentes vendas.

Trata-se do maior evento do gênero realizado na cidade e em todo o Vale do Piquirivaí e a promoção consagrou-se junto à população pelos preços de liquidação de estoques praticados por lojas participantes, além da variedade de produtos ofertados. Em razão dos preços atrativos, muitos aguardam a realização do feirão para comprar roupas, calçados e outros produtos para toda a família.

Nos dois primeiros dias do evento – dia 5/quinta-feira e dia 6/sexta-feira – o atendimento ao público será das 9 às 22 horas. No terceiro e último dia do 24º Feirão Queima de Estoque do Comércio – dia 7/sábado – o atendimento vai se estender das 9 às 22 horas. No local também funciona uma praça de alimentação, com opções variadas para os visitantes.

Uma vez mais, os consumidores vão encontrar roupas para todas as idades e dos mais diferentes estilos, calçados, material esportivo, bijuterias, acessórios femininos, etc. Também encontrarão confecções para cama, mesa e banho, além de muitos outros produtos.

A cada edição, a promoção atrai mais consumidores não apenas de Campo Mourão, mas também de muitas cidades da região. Neste ano, a CDL pretende realizar três edições do Feirão Queima de Estoque, que acontece há mais de 10 anos. Inicialmente, o evento acontecia em pavilhão instalado na praça da Catedral de São José.