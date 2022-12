No último boletim do ano, Saúde confirma mais 126 casos de dengue no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (20) o último boletim epidemiológico da dengue de 2022. De acordo com o Informe de Arboviroses nº 19, o Paraná registrou 126 novos casos da doença e mais 2.190 notificações em relação ao documento da semana passada. Não há nenhum novo óbito.

Desde o início do atual período sazonal da doença, em 1º de agosto de 2022, o Estado soma três mortes, 2.002 casos confirmados, 6.024 em investigação e 28.279 notificações.

Dos 348 municípios com notificações, 191 tiveram casos confirmados e 167 registraram autoctonia, quando a dengue é contraída na cidade de residência.

“Todos devem seguir as medidas já conhecidas, como remoção de água parada e destinação correta de resíduos. Além disso, tanto os profissionais de saúde quanto a população precisam estar atentos à sintomatologia da doença, como febre acompanhada de dores no corpo, dores de cabeça, dor no fundo do olho, entre outros sintomas”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O mosquito Aedes aegypti também é responsável, além da dengue, pela transmissão da zika e chikungunya. Durante este período não houve registro de casos de zika e foram confirmados dois importados de febre chikungunya.

O Informativo da dengue voltará a ser divulgado pela Vigilância Ambiental da Sesa na primeira semana de janeiro de 2023.

Confira o boletim completo AQUI.

Fonte: Agência Estadual de Notícias