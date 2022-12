Campo Mourão ganha Centro de Documentação Histórica

Fundado há quase 45 anos, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, órgão da Fundação Cultural de Campo Mourão, criou o Centro de Documentação Histórica “Pedro da Veiga”. O novo espaço já atende historiadores, pesquisadores e comunidade em geral desde 19 dezembro, data escolhida para comemorar os 169 anos da chegada do Conselheiro Zacarias ao Paraná.

O Centro funciona em uma das salas do prédio do Museu Municipal. É composto por significativo acervo impresso, sonoro e audiovisual, constituído por catálogos, livros de autores locais e paranaenses, registros videográficos e fotográficos. Ainda no espaço estão filmes e documentários, gravações musicais e partituras, dentre outros materiais que registram a história de Campo Mourão e do Paraná desde 1769.

Somente em negativos, o Centro guarda mais de 100 mil fotografias geradas pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura desde 1987 até 2004, quando então passou-se ao formato digital. Outro destaque é a gravação da primeira versão do Hino de Campo Mourão, entoado em outubro de 1967, quando da inauguração do antigo prédio da Estação Rodoviária.

“A escolha do patrono do Centro é uma homenagem ao escritor que passou parte da sua vida reunindo e guardando documentos e gravações históricos de Campo Mourão”, justifica o diretor presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso. O atendimento é gratuito e somente com horário previamente marcado.