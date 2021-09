Nesta sexta, vacinação contra Covid para adolescentes de grupos de risco

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta sexta-feira (24) a vacinação contra Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos que pertencem aos seguintes grupos de risco: gestantes e puérperas, comorbidades, deficiência permanente, acamados e privados da liberdade (acolhidos pelo Cense).

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, lembra que para o atendimento serão exigidos, além de documentos pessoais e comprovante de endereço, os atestados que comprovam a situação. A vacinação será na Casa da Cultura e estacionamento da Unespar (drive thru).

No caso de pessoa com deficiência, deve apresentar declaração médica, com a indicação da deficiência. Adolescentes com comorbidades devem apresentar declaração médica com a indicação da comorbidade, listada pelo Ministério da Saúde. Nos dois casos os pais ou responsáveis devem acompanhar o adolescente durante a vacinação.

Das gestantes ou puérperas será exigido Carteirinha da Gestante; Registro do RN (em caso de puérperas) e ou Carteirinha da Criança, além de declaração médica com a indicação da vacina e que conste a assinatura do profissional e da mulher. Também devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

No caso de acamados não acompanhados pelo SUS, devem entrar em contato com o telefone 3518-1613 para se inscrever. Acompanhados pelo SUS devem aguardar contato da equipe de saúde. Os pais ou responsáveis devem estar presentes junto ao adolescente durante a vacinação.