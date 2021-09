Troca de mudas de árvores por ração nesta quinta e sexta-feira

O município de Campo Mourão, em parceria com o Instituto Água e Terra, realiza nesta quinta e sexta-feira (23 e 24), das 9 às 16 horas, uma campanha de arrecadação de ração para cães e gatos para a Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS). A ação faz parte da Semana da Árvore, coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e integra o Programa Retoma Campo.

Os pontos de troca são a praça São José, Instituto Água e Terra (IAT), Pet Shop Búfalo, Pet Center Rações, Pet Shop Casa do Criador, Agropecuária Rural e Agropecuária Barbosa. “São mudas de várias espécies, inclusive frutíferas”, explica a secretária da Seama, Shelly Nogueira.

A voluntária da PAIS, Amanda Tonet, explica que as doações da comunidade caíram cerca de 80 por com a pandemia da Covid-19, enquanto o abandono de animais aumentou. Por isso a entidade enfrenta uma grave crise para prestar os serviços. “Essa ação é muito importante e esperamos que a população colabore”, disse ela. A associação tem convênio com o município para cuidar do Canil Municipal e continuar o programa de castração.