Mutirão de oftalmologia vai atender mais 350 pacientes

Mais 350 pacientes que aguardavam consultas oftalmológicas serão atendidos nesta sexta, sábado e domingo (14 a 16 de janeiro) em um novo mutirão, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento será realizado durante o dia na Central de Especialidades, no Lar Paraná.

“Estamos programando para os próximos meses novos mutirões visando minimizar a fila de espera que na oftalmologia está entre as maiores”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. A partir dessas consultas o município dará andamento no atendimento com agendamento conforme a necessidade de cada paciente.

“Uns necessitam cirurgia, outros de óculos ou outros exames”, esclarece o secretário. Para realizar o mutirão a Secretaria de Saúde entra em contato com os pacientes pela ordem da fila de espera.