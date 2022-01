Mulher é ferida com golpes de faca em Roncador

Após cobrar dívida de uma mulher, uma moradora de Roncador teve a sua casa invadida por três mulheres e foi atacada com golpes de faca, ficando com as mãos feridas. A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-fera, após a vítima comparecer ao Hospital Municipal da cidade.

No local, os policiais fizeram contato com a mulher de 24 anos, que apresentava cortes profundos nas mãos. Ela relatou que estava em casa, quando três mulheres teriam arrombado a porta e a agrediram com os golpes. A vítima disse que usou as mãos para se defender, pois a intenção das agressoras era atingir o seu rosto.

A motivação seria pelo fato de ela ter cobrado uma das agressoras em data anterior. A companheira da vítima também testemunhou as agressões. Duas acusadas das agressões foram identificadas pela PM e relacionadas no Boletim de Ocorrência para que sejam tomadas as providências.

A terceira envolvida teve apenas o primeiro nome. identificado Os policiais realizaram buscas na tentativa de encontrar as agressoras, porém não foram localizadas.