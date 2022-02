Mutirão de consultas urológicas no próximo sábado

Um total de 70 pacientes que esperavam consultas com urologista serão atendidos no próximo sábado, dia 19, no Centro de Especialidades, no Lar Paraná. O mutirão foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde com 35 consultas no período da manhã e 35 à tarde.

“São pessoas que se encontram na fila de espera para a consultas nessa especialidade. A partir dessas consultas a Secretaria dará andamento no atendimento conforme a necessidade de cada paciente”, explica a diretora administrativa em Saúde, Camila Corchak.

Ela lembra que para realizar o mutirão a Secretaria de Saúde entrou em contato antecipadamente com os pacientes pela ordem da fila de espera. “Vão participar do mutirão aqueles que confirmaram”, reforçou.