Bandidos que agiam na região de Campo Mourão trocam tiros com PM em Maringá e são mortos

Dois homens suspeitos de assaltos na região de Campo Mourão, principalmente contra ônibus de turismo entraram em confronto com a Polícia Militar, em Maringá e acabaram mortos. Um terceiro conseguiu fugir. Na segunda-feira, os criminosos tomaram de assalto um veículo Azera, na rodovia PR 487, próximo a Iretama. O veículo era ocupado por uma família de Campo Mourão.

A mulher que dirigia o automóvel foi agredida pelos assaltantes e ficou amarrada em uma mata. O bando agia com truculência. Segundo as informações, os criminosos interceptaram o automóvel com tiros, que atingiram os pneus.

Na madrugada desta quinta-feira, ao receber informações de que o veículo Azera estava em uma propriedade, em Maringá, a Polícia Militar foi ao local, uma chácara situada na Rua Maringá, no Jardim Aclimação, onde surpreendeu a quadrilha. Os bandidos receberam os policiais atirando e na troca de tiros dois ladrões morreram.

Um dos homens que tombou morto, era advogado criminalista. Ele foi identificado como Ricardo Eli Diniz, de 45 anos. O outro indivíduo não teve a identidade revelada. Na propriedade foram encontrados dois veículos roubados, sendo um VW Fox e um Hyundai Azera.

Também foram apreendidas três pistolas calibres 9 milímetros e 380, uma escopeta calibre 12, capuzes, coletes balísticos e munições.

Informações e fotos: Corujão/Maringá