Mutirão de consultas em urologia e oftalmologia vai atender mais 420

A Secretaria Municipal de Saúde realiza, nesta sexta, sábado e domingo, mais 330 consultas de Oftalmologia e 90 de Urologia. O atendimento é realizado no Centro de Especialidades do Lar Paraná. Para o mutirão a Secretaria entrou em contato antecipadamente com os pacientes pela ordem da fila de espera.

“A partir dessas consultas a Secretaria dará andamento no atendimento conforme a necessidade de cada paciente”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele lembra que desde o Carnaval a Secretaria de Saúde vem realizando mutirões para reduzir as filas nas especialidades.

“Temos trabalhado para atender a população em todas as suas necessidades de Saúde, como é o caso das especialidades que ficou um período sem atendimento por conta da pandemia”, explica o secretário, ao lembrar que os recursos arrecadados com a aplicação de multas por descumprimento aos decretos da Covid-19 também serão utilizados para mutirões de consultas.