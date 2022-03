Operação Blitz apreende cinco motocicletas em Campo Mourão

Cinco motocicletas foram apreendidas durante uma “Operação Blitz”, em Campo Mourão. Essas operações estão sendo realizadas diariamente, em todos os municípios atendidos pelo 11º Batalhão da Polícia Militar.

O objetivo é retirar de circulação motocicletas com documentação irregulares, as baixadas e as conhecidas como “piseiras”. Todas foram encaminhadas para o pátio da delegacia.