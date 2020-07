Mutirão a cada 15 dias vai zerar fila de Urologia

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no sábado e domingo, um mutirão para atender 400 consultas de Urologia. O serviço foi realizado por quatro profissionais no Centro Social Urbano, com a adoção das medidas para evitar aglomeração.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, ressalta que a fila para essa especialidade passa de dois mil pacientes e o critério de agendamento foi a urgência e a ordem de entrada na fila. “Faremos um mutirão a cada 15 dias, sempre aos sábados e domingos, até zerar a fila”, explicou o secretário.

No sábado anterior foi realizado mutirão de Oftalmologia para atender 50 pacientes. “Fizemos proposta aos profissionais da área para o mutirão, até agora apenas um aderiu para atender 50 pessoas e estamos aguardando adesão de outros”, explicou o secretário, ao lembrar que a Oftalmologia é a especialidade com maior demanda.